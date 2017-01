POL-OS: Ostercappeln-Venne: Vandalismus im Torfabbaugebiet

Ostercappeln (ots) - Unbekannte trieben am Samstag im Torfabbaugebiet linksseitig der Vörderner Straße ihr Unwesen. Die Täter machten sich am Zündschloss von mindestens einer Feldlok zu schaffen, starteten die Maschine und fuhren damit los. Vermutlich stießen sie dann absichtlich gegen einen weiteren Zug, wodurch dessen Lok aus den Schienen geriet und umstürzte. In der Folge brachten die Täter auch die von ihnen benutze Lok zum Entgleisen und beschädigten dadurch die Schienen. An weiteren Loks wurden Scheinwerfer und Fensterscheiben beschädigt, zudem nahmen die Täter sechs Handseilwinden mit. Der angerichtete Schaden beträgt nach vorsichtigen Schätzungen mehrere tausend Euro. Wer in der betreffenden Zeit im Moor verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Tel. 05471-9710.

