POL-OS: Bohmte: Unbekannter sägte Bäume am Hallenbad ab

Bohmte (ots) - In der Buswende der Jahnstraße kam es in der Zeit zwischen Samstag-und Sonntagnachmittag zu einer Sachbeschädigung an mehreren Kastanienbäumen. Ein Unbekannter sägte vermutlich mit einer Handsäge vier etwa sieben Meter hohe und circa zehn Zentimeter starke Bäume ab, die von der Gemeinde zur Verschönerung angepflanzt worden waren. Die Kastanien wurden danach allerdings nicht abtransportiert, sondern vom Täter neben der dortigen Doppelgarage liegengelassen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell