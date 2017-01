POL-OS: Osnabrück: Iburger Straße- schwarzer Polo versuchte zu flüchten

Osnabrück (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Neujahrsabend auf der Iburger Straße von einem Verkehrsteilnehmer auf einen aufällig fahrenden schwarzen VW Polo aufmerksam gemacht. Der Wagen mit Aachener (AC-) Kennzeichen war gegen 19.40 Uhr stadteinwärts unterwegs und hatte den Hinweisgeber durch ständiges dichtes Auffahren bedrängt. Noch während des Gespräches mit dem Hinweisgeber fuhr der schwarze Kleinwagen an dem Funkstreifenwagen vorbei, woraufhin die Beamten umgehend die Verfolgung aufnahmen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hielt das flüchtige Auto nicht an und fuhr über den Rosenplatz auf die Meller Straße und weiter in den Modemannskamp. Dort hielt der mit zwei Personen besetzte Polo schließlich an und konnte von der Funkstreife kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer stark alkoholisiert war und vermutlich aus diesem Grund vor der Polizei geflüchtet war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die Polizei Osnabrück bittet den noch unbekannten Hinweisgeber sowie weitere durch den VW Polo gefährdete Personen sich unter der Telefonnummer 0541-3272215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell