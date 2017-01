POL-OS: Ankum: Unfall verursacht und geflüchtet

Ankum (ots) - Am Neujahrsmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf ein auffällig fahrendes Auto auf der B214. Demnach hatten die Anrufer gegen 3 Uhr einen VW Passat bemerkt, der ohne Licht und in Schlangenlinien von Ankum in Richtung Bersenbrück unterwegs war. Etwa zwanzig Minuten später fiel einer Funkstreife im Rahmen der Fahndung nach dem Auto ein Passat auf, der von der Straße Im Walsumer Esch auf die B214 abbog und dabei gegen ein Straßenschild fuhr. Danach hielt der Wagen aber nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Polizisten konnten das Auto dann wenig später anhalten und die Fahrerin kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass die 30-jährige Frau keine Fahrerlaubnis hatte und erheblich alkoholisiert war. Nach eigenen Angaben habe sie sich aus Langeweile und ohne Erlaubhis den Wagen eines Bekannten genommen und sei mit dem Auto umhergefahren. Nach Entnahme einer Blutprobe konnte die Wallenhorsterin die Polizeiwache wieder verlassen. Es wird nun geprüft, ob die Frau bereits vor der Kontrolle noch weitere Unfälle verursacht hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell