POL-OS: Quakenbrück - Einbruch in der Kiwittstraße

Quakenbrück (ots) - Am Silvesterabend, zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Kiwittstraße ein und entwendeten nach Durchsuchen der Räume neben Bargeld auch Schmuck, elektronische Gegenstände und persönliche Papiere. Die Polizei ist an Hinweise zu diesem Einbruch interessiert und nimmt Anrufe unter 05431/90330 oder 05439/ 9690 entgegen.

