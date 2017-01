POL-OS: Belm - Einbruch am Farnbrink

Belm (ots) - Zwischen Silvester, 12 Uhr und Neujahr, 22.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Farnbrink ein und durchsuchten das Anwesen. Ob und was entwendet wurde, konnte bei Anzeigeerstattung nicht gesagt werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Belm unter 05406/ 807790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell