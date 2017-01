POL-OS: Hasbergen: Einbruch in Gaste

Hasbergen (ots) - In der Silvesternacht brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Jahnstraße ein. Zwischen 18.45 Uhr und 01.00 Uhr hebelten die Täter eine rückwärtige Balkontür auf, sahen sich in dem Haus um und nahmen neben Bargeld auch Schmuck mit. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell