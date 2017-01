POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in der Silvesternacht

wallenhorst (ots) - Der Einbruch in ein Wohnhaus an der Wilhelm-Rötngen-Straße verlief in der Silvesternacht für die Täter durchaus erfolgreich. Nachdem die Einbrecher eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und in das Gebäude eingestiegen waren, durchsuchten sie alle Zimmer. Mit Schmuck, Bargeld und Uhren konnten sie den Tatort schließlich wieder unbemerkt verlassen. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizei in Wallenhorst, Tel. 05407-81790, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell