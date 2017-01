POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in der Weißdornstraße

Georgsmarienhütte (ots) - Unbekannte drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in ein Wohnhaus an der Weißdornstraße ein. Durch Aufhebeln der Kellertür gelangten die Täter in das Einfamilienhaus und durchsuchten dort sämtliche Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen. Dabei ließen die Einbrecher Uhren, Münzen und Schmuck mitgehen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

