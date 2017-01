POL-OS: Osnabrück: Einbrüche im Stadtgebiet

Osnabrück (ots) - Zwei Wohnhäuser an der Wersener Landstraße und am Kameradschaftsweg waren in der Silvesternacht das Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen verschafften sich die Täter dabei durch Aufhebeln von Terrassentüren Zugang in die Gebäude. In der Wersener Landstraße durchsuchten die Einbrecher zwischen 20.30 Uhr und 03.30 Uhr ein Reihenendhaus und nahmen dabei u.a. einen Fernseher, eine Kaffeemaschine, Bargeld sowie mehrere elektrische Werkzeuge mit. Im Zweifamilienhaus am Kameradschaftsweg wurden die Täter auch fündig und erbeuteten zwischen 20.30 Uhr und 15 Uhr zwei teure Jacken sowie einen Schlagschrauber. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203, entgegen.

