POL-OS: Berge -Stroh brennt in Grafeld

Berge (ots) - Aus noch unbekannter Ursache geriet in der Silvesternacht gegen 01.30 Uhr ein mit Stroh gefüllter Unterstand in Grafeld, am Ossenkamp in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Grafeld, Berge, Ohrtermesch/Ohrte konnten den Brand löschen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, in dem auch zwei Anhänger beschädigt wurden. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen in Nähe des Brandortes bemerkt haben, sollten sich bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/ 9690 melden.

