POL-OS: Hilter - Einbruch Wohnhaus an der Bielefelder Straße

Hilter (ots) - Zwischen Donnerstag und Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Bielefelder Straße. In das an ein Autohaus angrenzende Objekt drangen die unbekannten Täter ein, nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten. Aus den Räumen entwendeten die Einbrecher ein neuwertiges Fernsehgerät und persönliche Gegenstände der Bewohner. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise zu dieser Tat unter 05421/ 921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell