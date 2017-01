POL-OS: Bramsche - 87-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bramsche (ots) - Ein 87-jähriger Mann wurde am Freitagabend gegen 18.45 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der Unfallort befindet sich an Meyers Tannen, ca. 15 m hinter der Einmündung Engter Straße. Der alte Mann hatte offensichtlich hinter einem Pkw die Fahrbahn überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Von rechts kam ein VW Golf, dessen Fahrer (21J.) nicht mehr bremsen konnte und mit dem Rentner zusammenstieß. Der 87-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell