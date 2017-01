POL-OS: Osnabrück - Reifen zerstochen

Osnabrück (ots) - Am Silvestertag wurden an zwei geparkten Pkw zwischen 14.15 Uhr und 15.10 Uhr sämtliche Reifen zerstochen. Die beiden Autos, ein grauer Ford Focus und ein blauer VW Polo, waren an einem Waldweg gegenüber der Einmündung "Am Zuschlag" am Icker Weg geparkt. Als die Besitzer von einem Spaziergang zurückkamen, stellten sie fest, dass sämtliche Reifen an den Fahrzeugen von Unbekannten zerstochen worden waren. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei unter 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell