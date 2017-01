POL-OS: Osnabrück - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Osnabrück (ots) - Ein auf dem Herd abgestellter Topf mit Öl war die Ursache für einen Brand am Silvesterabend gegen 19.20 Uhr im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Pommerschen Straße. Eigene Löschversuche der betroffenen Familie verliefen ergebnislos, so dass die Feuerwehr Haste und die Berufsfeuerwehr anrücken mußte. Der Brand wurde gelöscht, alle gefährdeten Personen hatten bereits das Haus verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

