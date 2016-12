POL-OS: Badbergen - Junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Badbergen (ots) - Eine 26-jährige Frau wurde am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr bei einem Unfall im Ortsteil Langen an der B68 schwer verletzt. Die Frau war mit einem Opel Corsa auf der B68 in Richtung Badbergen unterwegs, als sie ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab kam und einen Leitpfosten beschädigte. Durch Gegenlenken geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und landete im Graben. Der Opel Corsa wurde stark beschädigt (wirtschaftlicher Totalschaden), die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

