POL-OS: Bad Iburg - Polizei sucht weiblichen Fahrgast

Bad Iburg (ots) - Die Polizei GM-Hütte sucht eine junge Frau, die als Fahrgast am ersten Weihnachtstag gegen 14 Uhr in einem Weser-Ems-Gelenk-Bus von Rothenfelde nach Osnabrück unterwegs war. Vor Bad Iburg wurde der Busfahrer von dieser jungen Frau angesprochen, weil im Bus ein unbekannter Mann saß, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte (ca. 60 Jahre alt, Jeans, Jacke, roter Pullover, zog das linke Bein etwas nach) verließ in Bad Iburg, in Höhe des Rathauses, den Bus. Die Personalien der jungen Frau, die später ausstieg, wurden nicht festgehalten, so dass die Polizei in GM-Hütte diese junge Dame jetzt bittet, sich unter 05401/ 879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell