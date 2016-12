POL-OS: Fürstenau - Hund begeht Unfallflucht

Fürstenau (ots) - Ein schwarz-brauner Hund (ähnlich Berner Sennenhund) lief am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in ein Auto, das auf der Parkstraße in Richtung Freren fuhr. Der Hund kreuzte plötzlich in Höhe der Einmündung Mühlenbrink die Fahrbahn und prallte seitlich in einen Pkw DB, C-Klasse. Nach kurzer Zeit der Betäubtheit rappelte sich das Tier wieder auf und lief in Richtung Mühlenbrink davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Hinweise zu diesem Unfall bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439/ 9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell