POL-OS: Bad Essen - Holzschredder in Wehrendorf entwendet

Bad Essen (ots) - Ein 200 kg schwerer Holzschredder wurde am Donnerstag zwischen 06.30 Uhr und 14.15 Uhr von einem ländlichen Anwesen an der Kirchhegge in Wehrendorf entwendet. Unbekannte Täter gelangten zur tatrelevanten Zeit an die Scheune des Reiterhofes und entwendeten das schwarze neuwertige Gerät. Der Abtransport dürfte mit mehreren Personen / mit Hilfe eines größeren Fahrzeugs erfolgt sein. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Bohmte, 05471/ 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell