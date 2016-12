POL-OS: Bohmte - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bohmte (ots) - In der Nacht zu Freitag gelangten drei unbekannte Täter auf das Gelände eines Lebensmittelmarktes an der Bremer Straße und hebelten die Tür zu einem Lagerraum auf. Die Tatzeit kann auf 3.20 Uhr bis 3.30 Uhr eingegrenzt werden. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Die Polizei Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lebensmittelmarktes/ Zahnarztpraxis an der Bremer Straße bemerkt haben, sich unter 05471/ 9710 zu melden.

