POL-OS: Melle - U-Haftbefehl für drei Räuber

Melle (ots) - Die Polizei Melle teilt mit, dass die drei festgenommenen Supermarkt-Räuber am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt wurden. Der Richter erließ gegen alle Drei Haftbefehl. Die jungen Männer werden Silvester in unterschiedlichen Gefängnissen in Niedersachsen verbringen dürfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell