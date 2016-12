POL-OS: Bramsche: Einbruch in der Von-Galen-Straße

Bramsche (ots) - Unbekannte Täter drangen am Mittwoch tagsüber in ein Reihenhaus an der Von-Galen-Straße ein. Zwischen 08.30 Uhr und 20.15 Uhr zerstörten die Einbrecher eine Fensterscheibe und kletterten in das Haus. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchen die Täter alle Zimmer und fanden dabei aber lediglich eine geringe Menge Bargeld. Wer im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche, Tel. 05461-915300.

