POL-OS: Osnabrück - "Antänzer" festgenommen - Polizei sucht Opfer

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Heiligabend konnte in einer Diskothek/Gaststätte in der Lohstraße ein junger Mann ermittelt und festgenommen werden, der im Verdacht stand, zwei Personen auf der Tanzfläche "angetanzt" und ihnen dabei Handy und Bargeld entwendet zu haben. In diesem Zusammenhang wird der junge Mann gesucht, dem der Täter das Portemonnaie entwendete. Dieser Diebstahl könnte gegen 3 Uhr stattgefunden haben, die Geldbörse konnte später - allerdings ohne Bargeld- wieder aufgefunden werden. Der Geschädigte war in einer Gruppe von 3-5 jungen Männern unterwegs. Die Polizei bittet den Geschädigten und evtl. weitere Zeugen sich unter 0541/ 327 3203 oder 0541/ 327 2215 zu melden.

