POL-OS: Bissendorf - VW Golf an der Gaststätte Route 68 entwendet

Bissendorf (ots) - Ein auffälliger grau-matt folierter VW Golf wurde am Mittwochabend zwischen 19.20 Uhr und 21 Uhr vor der Gaststätte Route 68 an der Wissinger Straße von unbekannten Tätern gestohlen. Das Fahrzeug hat die Kennzeichen GT-CH 91 und folgende Sonderausstattungen: Luftfahrwerk, schwarze Felgen ETA BETA Venti-R, Auspuffanlage F-Town, Lederausstattung, Bereifung: 215/35 19 Zoll. Die Polizei in Melle ist sich sicher, dass dieses Auto auffällt und fragt: Wer hat den VW Golf an der Wissinger Straße gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs machen? Anrufe werden unter 05422/ 920600 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell