POL-OS: Belm: Flüchtiger roter Audi wurde ermittelt

Belm (ots) - Wie berichtet konnte sich am Samstag, 10.12.2016, im Belmer Bereich ein roter Audi erfolgreich einer Polizeikontrolle entziehen. Dabei raste der Fahrer des kennzeichenlosen Wagens in rücksichtloser Fahrweise Richtung Jeggen davon. Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeitungsleserin und die sehr gute Ermittlungsarbeit der Belmer Polizei konnten das Fahrzeug und der Eigentümer nun identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass der nicht zugelassene und nicht versicherte Wagen einem 18-jährigen Fahranfänger aus Belm gehört. Im Rahmen seiner Vernehmung gab der junge Mann zu, bereits im November mit dem Auto umhergefahren zu sein. Dazu hatte ein Freund die Kennzeichen des Autos seiner Mutter an den Audi geschraubt. Auf den Belmer kommt nun erheblicher Ärger in Form diverser Strafanzeigen zu. Darüberhinaus wird sich der junge Mann auch noch auf Post von der Führerscheinbehörde einstellen dürfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell