POL-OS: Osnabrück/Belm: Festnahmen nach Transporterdiebstahl

Osnabrück/Belm (ots) - Die Polizei konnte am Montagabend auf dem VFL-Parkplatz an der Scharnhorststraße den weißen Iveco-Transporter sicherstellen, der in der Nacht von Heiligabend auf den 1.Weihnachtstag in Belm-Vehrte gestohlen wurde und zwei Tatverdächtige festnehmen. Eine Zeugin hatte den Wagen auf dem Parkplatz bemerkt, sich an die Pressenotiz der Polizei in der Zeitung erinnert und damit goldrichtig gelegen. Gegen 21.20 Uhr stellte die Polizei dann eine Person an dem Wagen fest und sprach diese an. Der 19-jährige Osnabrücker rannte daraufhin über die Oststraße auf das Bahngelände, konnte dort aber zusammen mit seinem 17-jährigen Begleiter aus Ibbenbüren durch die Beamten festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen beide Personen im dringen Verdacht, am Diebstahl des weißen Iveco-Transporters mitgewirkt zu haben. Vermutlich war an der Tat noch eine weitere, aktuell noch unbekannten Person, beteiligt. Da der aufgefundene Transporter Beschädigungen an einem Radkasten aufwies, ist es durchaus möglich, dass mit dem Fahrzeug ein Unfall verursacht wurde. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach ihrer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei in Belm, Tel. 05406-807790, ist weiterhin an Zeugen interessiert, die Hinweise zu dem weißen Transporter, Kennzeichen OS-AC 762, und dessen Benutzern geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell