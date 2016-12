POL-OS: Bad Essen: Zimmerbrand in Rabber

Bad Essen (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag zu einem älteren Anwesen an der Mindener Straße ausrücken. Ein Bewohner hatte gegen 16.35 Uhr Rauch aus der Nachbarwohnung im Obergeschoss des Hauses dringen sehen. Als der Mann die Tür aufbrach, stellte er in der Küche ein offenes Feuer fest und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten die Flammen löschen. Außer dem Brandentdecker befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in dem Gebäude mit seinen insgesamt drei Wohnungen. Durch das Feuer wurden die Küche und das darin befindliche Mobiliar stark beschädigt. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Nach Einschätzung der Beamten liegt der Sachschaden bei etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell