POL-OS: Melle: Einbruch in Vereinstreff

Melle (ots) - Der Vereinstreffpunkt des SC Melle am Wellenbad war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen zunächst ein Loch in eine Fensterscheibe, stiegen dann in das Gebäude ein und sah sich dort um. Mit einem Bierglas voller 1-und 2-Euro Münzen verließen den Unbekannten den Treff wieder. Hinweise zum Einbruch bitte an die Polizei Melle, Tel. 05422-920600.

