POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch an der Iburger Straße

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein am Akyürekplatz an der Iburger Straße abgestellter grauer BMW aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein, gelangten so in den Innenraum und bauten dort einen Teil des Armaturenbretts aus. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203.

