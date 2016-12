POL-OS: Melle - Erfolg für die Meller Polizei - Raub auf Supermarkt geklärt

Melle (ots) - Zum Jahresende kann die Polizei Melle noch einen Erfolg melden: Der Raub auf den Supermarkt in der Haferstraße ist aufgeklärt. Durch intensive Ermittlungen konnten die Beamten drei junge Männer festnehmen, von denen zwei geständig sind, den Supermarkt am 20.12.2016 gegen 23.50 Uhr überfallen zu haben. Bei den polizeibekannten Männern im Alter von 23-27 Jahren wurden Durchsuchungen durchgeführt. Hier konnten die Beamten Beweismittel auffinden, aber auch eine kleine Indoorplantage und einen verbotenen Gegenstand, was neue Ermittlungsverfahren nach sich ziehen dürfte. Die drei jungen Männer aus Melle werden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob sie den Jahreswechsel in U-Haft verbringen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden zeigen, ob das Trio auch für andere Straftaten in Betracht kommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell