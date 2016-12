POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Wohnhaus am Brunnenweg

Wallenhorst (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Sonntag-und Dienstagvormittag in eine Wohnhaus am Brunnenweg ein. Zunächst machten sich die Täter vergeblich an einem Fenster und einer Nebentür zu schaffen und schlugen dann schließlich die Glasscheibe einer Terrassentür ein. In dem Einfamilienhaus durchwühlten die Einbrecher dann in mehreren Zimmern Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie dabei etwas erbeuteten, steht noch nicht fest. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Brunnenweg bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Wallenhorst, Tel. 05407-81790.

