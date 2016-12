POL-OS: Osnabrück - Handy aus der Hand gerissen

Osnabrück (ots) - Ein unbekannter Mann, Anfang 20, riss am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr in der Johannisstraße (an der Bushaltestelle neben St. Johann) im Vorbeifahren einer jungen Frau das Smartphone aus der Hand und flüchtete auf seinem Fahrrad. Die junge Frau hielt ihr Handy zuvor in der Hand und war von dem Angriff so überrascht, dass sie keine Gegenwehr leisten konnte. Der unbekannte Dieb trug ein weiß grau kariertes Kapuzenshirt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3203 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell