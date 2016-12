POL-OS: Osnabrück - Einbruch an der Hannoverschen Straße

Osnabrück (ots) - Eine Kfz-Werkstatt an der Hannoverschen Straße (Höhe Hausnr. 52) war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter schlugen ein Sektionaltor ein, um in die Räumlichkeiten des Betriebes zu gelangen. Aus einem Büro wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei Osnabrück, 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3203.

