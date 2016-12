POL-OS: Melle - Einbruch in Riemsloh

Melle (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagmorgen und Dienstagnachmittag in der Cornetstraße in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Melle, 05422/ 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell