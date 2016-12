POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht an der Marktkauf-Kreuzung

Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am 2.Weihnachtstag an der sogenannten Marktkaufkreuzung in Nahne ereignete. Der Fahrer eines blauen BMW der Dreierreihe war gegen 13 Uhr auf der Iburger Straße in Richtung stadtauwärts unterwegs und wechselte kurz vor der Kreuzung Im Nahner Feld plötzlich vom rechten auf den linken Geradeausfahrstreifen. Ein dort befindlicher weißer Ford Transit musste daraufhin nach links ausweichen, da es sonst seitlich zum Zusammenstoß mit dem BMW gekommen wäre, touchierte dabei aber einen auf der Linksabbiegerspur stehenden schwarzen Audi A3. Der Unfallverusacher im BMW setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell