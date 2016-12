POL-OS: Bad Rothenfelde - Hochwertiges E-Bike an der Schüchtermann Klinik entwendet

Bad Rothenfelde (ots) - Am Montag entwendeten unbekannte Täter ein am Fahrradstand der Schüchtermann-Klinik (Ulmenallee) abgestelltes schwarzes E-Bike. Die Tatzeit liegt zwischen 06.45 Uhr und 14 Uhr. Das hochwertige Rad hat 20 Gänge, 28er Reifen und ist von der Marke Yamaha, Modell Hard Seven SL. Eine Besonderheit ist der auf der unteren Querstange angebrachte E-Bike Akku. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des E-Bikes bitte an die Polizei in Dissen unter 05421/ 921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell