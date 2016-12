POL-OS: Bohmte: Poller umgefahren und geflüchtet

Bohmte (ots) - Bereits in der Zeit zwischen dem 20.12.2016 und dem 22.12.2016 kam es im Einmündungsbereich Am Schwaken Hofe/Raiffeisenstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer bog vermutlich aus der Raiffeisenstraße nach rechts auf die Straße Am Schwaken Hofe ab und fuhr dabei gegen zwei am Fahrbahnrand aufgestellte Metallpoller. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher danach seine Fahrt fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell