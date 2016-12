POL-OS: Melle - Einbruch in städtische Büros

Melle (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen gelangten unbekannte Täter in der Straße Wallgarten an und in die Räumlichkeiten der Stadt Melle. Die Unbekannten brachen Büros auf und durchsuchten die Räume. Über erlangtes Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Melle unter 05422/ 920600.

