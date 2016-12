POL-OS: Hasbergen - Diebstähle im evangelischen Gemeindehaus

Hasbergen (ots) - An Heiligabend kam es im Evangelischen Gemeindehaus an der Martin-Lurther-Straße zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr zu Diebstählen aus Handtaschen. Die unbekannten Täter suchten während des Gottesdienstes das benachbarte Gemeindehaus auf und entwendeten aus den dort abgestellten Handtaschen Bargeld, Handy und pers. Gegenstände. Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Gemeindehauses bitte an die Polizei in Hasbergen, 05405/ 69111.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell