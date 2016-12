POL-OS: Hilter: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hilter (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagabend in eine Doppelhaushälfte an der Straße Ulmenhof ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Wohnräume und durchsuchten dort das Mobiliar. Dabei erbeuteten die Einbrecher ein Kästchen mit Schmuck. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

