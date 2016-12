POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag ereignete sich gegen 00.30 Uhr auf der Bremer Straße stadtauswärts eine Unfallflucht. In Höhe der Hausnummer 150 (Bremer Straße wird hier einspurig) fuhr ein silberner Kleinwagen von der linken auf die rechte Fahrspur und touchierte einen blauen Peugeot 407, der in Richtung Belm fuhr. Der verursachende Pkw bog dann nach links auf den Icker Weg ab, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte auf der Beifahrerseite vorne bzw. mittig beschädigt sein. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin konnte Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen. Diese Frau und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei unter 0541/ 327 2215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell