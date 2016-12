POL-OS: Belm: Pkw-Aufbruch bei Marktkauf

Belm (ots) - Am frühen Montagmorgen wurden auf dem unteren Marktkauf-Parkdeck am Haster Weg ein grüner VW Golf aufgebrochen. Zwischen 1 Uhr und 2.15 Uhr knackten die Täter die Schlösser der vorderen Türen und durchsuchten danach den Innenraum nach Wertgegenständen. Mit einer Geldbörse und einem goldfarbenen Handy Samsung S6 konnten die Pkw-Aufbrecher schließlich unbemerkt flüchten. Sachdienliche Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Belm, Tel. 05406-807790, entgegen.

