POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in St.Lambertus Kirche

Ostercappeln (ots) - Die St. Lambertus Kirche war in der Nacht vom 1. auf den 2.Weihnachtstag das Ziel von Einbrechern. Möglicherweise gegen 01.40 Uhr verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt in die Sakristei, brachen dann eine Zwischentür zur Kirche auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Bei ihrer Suche fanden die Täter den Tresor mit den Spenden der Weihnachtskollekte sowie zahlreichen wertvollen und historischen sakralen Gegenständen. Den schweren Tresor luden die Einbrecher auf einen Gabelhubwagen und fuhren ihn durch den Haupteingang aus der Kirche. Dort wurde der Tresor vermutlich in einen entsprechend großen Transporter verladen. Die Polizei Bohmte sucht Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen rund um die katholische Kirche gemacht haben. Auch bittet die Polizei unter der Rufnummer 05471-9710 um Hinweise zur Herkunft des roten Gabelhubwagens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell