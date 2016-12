POL-OS: Hagen aTW Unfallflucht in der Natruper Straße

Hagen aTW (ots) - Am Samstagmorgen stieß ein unbeleuchteter braun-grauer Kleinwagen in der Natruper Straße (Höhe Hausnr. 120) beim Rückwärts ausparken auf einem Parkplatz gegen einen geparkten grauen Opel Astra Sports Tourer. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Als Kennzeichenfragment des Verursachers konnte ST-BB ???? abgelesen werden. Hinweise zu diesem Auto oder dem Fahrer bitte an die Polizei in GM-Hütte, 05401/ 879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell