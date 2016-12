POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbrüche

Georgsmarienhütte (ots) - Mehrere Straftaten wurden der Polizei im Südkreis angezeigt. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gelangten Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße Am Kasinopark. Die massive Eingangstür wurde aufgehebelt, die Firmenräume durchsucht und hochwertige Computer und Bargeld entwendet. An Heiligabend wurde zwischen 12 Uhr und 19.50 Uhr in der Brahmstraße eingebrochen. Unbekannte gelangten in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und durchsuchten die Räume. Über die Beute liegen der Polizei noch keine Angaben vor. Hinweise bitte an die Polizei in GM-Hütte, 05401/ 879500.

