POL-OS: Bad Laer - Gaststätteneinbruch

Bad Laer (ots) - In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Kurgartenallee ein und durchsuchten das Anwesen. Sie entwendeten Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in GM-Hütte, 05401/ 879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell