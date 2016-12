POL-OS: Belm-Vehrte - Unbekannte stehlen Transporter

Belm (ots) - In der Straße Im Wellbrook entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, zwischen 03.30 Uhr und 07.30 Uhr, einen weißen Transporter der Marke Iveco. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen OS-AC 762. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei i Belm, 05406/ 807790.

