POL-OS: Bissendorf - Weihnachtsgeschenke gestohlen

Bissendorf (ots) - An Heiligabend, zwischen 14.10 Uhr und 21.45 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Haus im Hadernweg ein, gelangten in die Räume und entwendeten Schmuck und hochwertige Weihnachtsgeschenke. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Melle, 05422/ 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell