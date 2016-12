POL-OS: Osnabrück - Einbrüche am Heiligabend

Osnabrück (ots) - Einbrecher waren auch am heiligen Abend in der Stadt unterwegs. In der Wilhlemstraße gelangten sie zwischen 16.30 Uhr und 23 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und Münzen. Zwischen 15 Uhr und 02.30 Uhr (Sonntag) betraten Unbekannte das Grundstück eines Drei-Familienhauses in der Lammersstraße. Sie schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in das Haus, das sie komplett durchsuchten. Bargeld und Schmuck ließen sie mitgehen. In der Vom-Stein-Straße waren gleich mehrere Häuser betroffen. Durch aufgehebelte Balkontüren gelangten die Diebe in die Wohnungen in der betr. Straße. Die Tatzeit liegt in den Abendstunden des Heiligen Abends (18.30 - 21.20 Uhr), Beute war Bargeld und ein Mobiltelefon. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Polizei unter 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 2215.

