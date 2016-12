POL-OS: Hilter - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hilter (ots) - In der Nacht zum 1.Weihnachtstag (23.50 Uhr) gelangten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt an der Münsterstraße. Durch eine Alarmauslösung wurden die Täter gestört und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nähe des Geschäftes. Anrufe werden unter 05401 879500 entgegen genommen.

